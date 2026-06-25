Mujer pierde la vida durante encuentro íntimo en gimnasio en Honduras

Una joven perdió la vida cuando supuestamente sostenía relaciones sexuales dentro de un gimnasio en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, al Norte de Honduras.

Muere joven en gimnasio de Choloma, Cortés

De acuerdo con reportes preliminares, la mujer estaba teniendo sexo con el instructor dentro del establecimiento cuando cayó muerta.

Tras el suceso, las autoridades trasladaron el cuerpo a la morgue de San Pedro Sula, donde especialistas de Medicina Forense realizan la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte.

El portavoz del Ministerio Público en la zona Norte, Elvis Guzmán, confirmó el ingreso del cadáver y explicó que el caso se encuentra bajo investigación.

Guzmán señaló que el personal forense trabaja en la recolección de elementos científicos que permitan determinar las causas del deceso de la joven.

El caso ha generado diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que la joven haya sufrido un problema de salud previo o una complicación durante el acto.

No obstante, Guzmán indicó que será el dictamen forense el que confirme o descarte cualquier escenario.

