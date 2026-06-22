Festival de La Sopa Más Rica reúne a emprendedores gastronómicos de Managua

Este domingo, el Anfiteatro Comandante Tomás Borge fue escenario del Festival de «la Sopa Más Rica», que reunió a 18 emprendedoras y emprendedores del municipio de Managua, quienes deleitaron a los asistentes con una amplia variedad de sopas tradicionales nicaragüenses.

Durante la actividad, las familias disfrutaron de exquisitos platillos como sopa de res, de mondongo, de costilla alta, de cola con hueso chombón, de gallina india y albóndigas, además de una oferta de postres y dulces elaborados por los participantes.

El vicealcalde de Managua, compañero Enrique Armas, destacó “también tenemos postres y dulces. Es un evento muy bonito y, por supuesto, desde tempranas horas de este domingo muchas familias han estado disfrutando de estas deliciosas sopas; algunos incluso las llevan empacadas para sus hogares o lugares de trabajo», dijo el compañero Enrique Armas.

La delegada departamental de INTUR en Managua, compañera Martha Baltodano, expresó “estos festivales gastronómicos también vienen a dinamizar la economía local y la de los emprendedores, quienes tienen un espacio para demostrar sus habilidades culinarias, preservando al mismo tiempo las tradiciones vivas de nuestro país”.

Al finalizar la jornada se premió a las mejores propuestas gastronómicas. El tercer lugar fue para doña Rosa Torres, representante del Mercado Mayoreo, quien conquistó al jurado con una deliciosa sopa de cola con chombón y recibió un premio de 3 mil córdobas.

El segundo lugar lo obtuvo doña Janet Chamorro, del Tiangue Hugo Chávez, gracias a su sopa de costilla alta, haciéndose acreedora de 2 mil córdobas.

Mientras tanto, el primer lugar fue para doña Juana Álvarez, también del Tiangue Hugo Chávez, ubicado en la Avenida de Bolívar a Chávez, quien se alzó con la victoria gracias a su tradicional sopa de mondongo y recibió un premio de 5 mil córdobas.

El festival se desarrolló en un ambiente familiar, promoviendo la gastronomía tradicional nicaragüense y brindando una plataforma para que los emprendedores locales mostraran su talento culinario.