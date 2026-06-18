Inicia perforación de nuevo pozo de agua potable para 1,800 familias de Carretera Sur

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, inició esta semana las obras del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Suministro de Agua Potable en el sector del kilómetro 17 de la Carretera Sur.

Los trabajos en ejecución contemplan la perforación, equipamiento, energización y obras civiles de un nuevo pozo, el cual constituye el tercero que se construye en dicha zona en lo que va del año.

Una vez finalizado e incorporado a la red de distribución a finales de este año, este proyecto mejorará de forma directa el servicio de agua para unas 1,800 familias de los barrios Las Jinotepes, Las Carolinas, Monte Fresco 1 y 2, Monte Tabor, La Muela, El Rosal, Santa Isabel, así como de los sectores aledaños ubicados entre los kilómetros 14 y 17 de esta importante vía.