Inicia proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua en Villa Sandino

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) inició el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Muhan, municipio de Villa Sandino, Chontales.

Las obras incluyen la construcción de una captación de agua, instalación de equipo de bombeo y tuberías, con el objetivo de mejorar el servicio en la zona.

Al finalizar el proyecto, previsto para finales de 2026, se beneficiarán unas 600 familias de la comunidad.

