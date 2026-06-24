Darán último adiós a la joven Paola Tatyana Lara

En un camposanto del Distrito Tres de Managua se le darán cristiana sepultura en las próximas horas a los restos mortales de quien en vida fue la joven Paola Tatyana Lara García, de 24 años, confirmó a Tu Nueva Radio Ya su mamá de crianza, doña Esther García.

Paola Tatyana Lara García, de 24 años

El Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó científicamente ayer que el cuerpo en estado de descomposición encontrado la noche del martes 16 de junio en un predio baldío de la comarca Los Brasiles, en Mateare, correspondía a la joven Paola Lara.

El hallazgo del cadáver se registró de la terminal de buses de la ruta 115, tres kilómetros al oeste, sobre la calle nueva a San Andrés de la Palanca.

En esa oportunidad, debido al estado de los restos, no se pudo precisar la identidad de inmediato, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para la debida autopsia y reconocimiento.

Doña Esther dijo que la prueba de ADN fue practicada con muestras recabadas en el cuerpo encontrado y con doña Ana Lucía García, de 60 años, madre biológica de Paola Lara.

La joven Paola fue reportada por sus familiares como desaparecida desde el sábado 13 de junio, cuando se salió de la casa donde vivía desde hacía varios meses con Francisco Ortega Solórzano, de 53 años, en el barrio Loma Linda.

Ese día, Paola subió en un bus de la ruta 158 hasta el Mercado Oriental en donde abordó otra unidad de transporte que la llevó a la terminal de la ruta 172 en Valle de Sandino, donde la fotografiaron desorientada.

Aunque algunas personas quisieron llevarla a la Policía para ayudarle, no permitió que lo hicieran. Su pareja, Francisco, también fue informado que estaba en el lugar y a pesar de haber llegado no pudo llevársela y desapareció.

La muchacha era secretaria bilingüe y tenía varios años de padecer trastorno bipolar y tenía que permanecer bajo tratamiento médico, pero desde el 30 de mayo decidió dejar de tomárselo, por lo cual entró en fuerte depresión.

Su madre de crianza, doña Esther García relató que, en el año 2002, su sobrina, Ana Lucía García se vino de Costa Rica para dar a luz a Paola en Nicaragua y cuando tenía 3 meses de nacida le pidió a ella se la cuidara y se fue de regreso.

“Me siento agradecida que siempre la dejaron a mi cuidado, ella se convirtió en mi alegría y la alegría de toda la casa”, dijo doña Esther.

Tras el dictamen forense que ratifica la identidad de la infortunada, las investigaciones continúan para determinar con exactitud las causas del fallecimiento y esclarecer los hechos.