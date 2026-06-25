Avanza 65% obras de alcantarillado sanitario en barrio Milagro de Dios

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, registró un avance del 65% en la ejecución del proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el barrio Milagro de Dios, ubicado en el Distrito V de Managua.

Alcantarillado Milagro de Dios al 65% en Managua

La obra contempla la instalación de 1,000 metros de tuberías, la construcción de 14 manjoles y la habilitación de unas 200 nuevas conexiones domiciliares.

Con una fecha prevista de finalización para el próximo mes de septiembre, este proyecto restituirá el derecho al saneamiento digno y mejorará de forma directa las condiciones de vida y medioambientales de aproximadamente 1,100 ciudadanos de este sector de la capital.