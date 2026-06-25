Hijos de trabajadores de RT en Venezuela sufrieron heridas por los terremotos

Los recientes terremotos en Venezuela también han golpeado de forma directa a familias de trabajadores de RT.

El hijo del camarógrafo Manuel Barrios sufrió impactos dentro de su vivienda a causa de los fuertes movimientos telúricos.

Asimismo, uno de los hijos de la corresponsal Jessica Sosa resultó con un golpe en la cabeza luego de que un objeto le cayera durante el temblor.

En otro caso, la vivienda de un camarógrafo de la cadena quedó completamente destruida.