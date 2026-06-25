Se reportan más de 160 fallecidos y 900 heridos tras terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que la cifra de fallecidos a causa de los dos sismos consecutivos de alta magnitud aumentó a 164, y que se reportan 971 personas heridas. Rodríguez precisó que las cifras no incluyen aún los datos del estado La Guaira, declarado zona de desastre por el colapso de decenas de edificios.

De acuerdo con la funcionaria, se produjeron 30 réplicas tras los dos eventos telúricos principales consecutivos del 24 de junio.

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles poco después de las 18:00, provocando el derrumbe de edificios, daños en infraestructuras críticas y la evacuación apresurada de miles de personas.

El primer movimiento telúrico registrado tuvo una magnitud de 7,2 con epicentro a unos 21 kilómetros de la ciudad de Montalbán, en el estado Carabobo. El segundo, una de 7,5 y se ubicó a 23 kilómetros de la ciudad de Yumare, estado Yaracuy. En redes sociales circulan videos del momento y los daños posteriores.

La presidenta encargada de Venezuela declaró «estado de emergencia» en el país.