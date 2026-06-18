Japón dona moderno microscopio oftalmológico al Hospital Jacinto Hernández de Nueva Guinea

El Hospital Departamental Jacinto Hernández, ubicado en el municipio de Nueva Guinea, recibió este jueves 18 de junio la donación de un microscopio oftalmológico de alta tecnología por parte del pueblo y Gobierno de Japón.

Hospital de Nueva Guinea recibe equipo de C$1.7 millones

Este equipamiento médico especializado, que tiene un costo equivalente a 1 millón 700 mil córdobas, permitirá a los especialistas realizar con mayor precisión y seguridad cirugías de catarata, pterigión, glaucoma, así como la reparación de lesiones oculares, entre otros procedimientos complejos.

Con la incorporación de esta nueva herramienta, las autoridades de salud continúan fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, garantizando tecnología médica avanzada y gratuita para el cuido de la salud y el bienestar de las familias nicaragüenses de esta región del país.