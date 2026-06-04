Inauguran ampliación del sistema de agua potable en Bluefields

El Buen Gobierno sandinista, a través de ENACAL, inauguró hoy jueves 4 de junio el proyecto de ampliación del sistema de agua potable en el sector Punta Masaya del barrio Santa Rosa, en la ciudad de Bluefields.

Ampliación del Proyecto de Agua Potable en Punta Masaya, Bluefields

La entrega de la obra se realizó en conjunto con las autoridades municipales y las familias protagonistas de esta región caribeña.

El proyecto contempló la instalación de 3,100 metros de tuberías y la habilitación de 220 nuevas conexiones domiciliares, además de labores de excavación, relleno y compactación de terreno.

Esta obra de infraestructura permite restituir el derecho al acceso al vital líquido, mejorando de forma directa el servicio de agua y la calidad de vida de unas 220 familias nicaragüenses.

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