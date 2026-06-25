Se derrumba hotel donde se hospedaban familiares de beisbolistas, tras terremotos en Venezuela

Los terremotos ocurridos el miércoles en Venezuela derrumbaron el hotel Eduard’s, ubicado en el estado La Guaira, en donde se encontraban hospedados familiares de jugadores de béisbol, confirmó Álvaro Espinoza, miembro del cuerpo técnico de Samanes de Aragua.

Este equipo disputaba un partido la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela frente a los locales Delfines de La Guaira, pero el choque fue interrumpido por el primer terremoto.

Espinoza contó que familiares del equipo de los Delfines permanecieron en el hotel mientras se disputaba el partido, por lo que, cuando comenzaron los terremotos y se dieron cuenta de la magnitud que tenían, varios jugadores corrieron hacia el hotel.

«Veo una nube de polvo y lo que oigo: ¡los familiares, los familiares! estamos en shock toditos… veo que empiezan a correr los peloteros, es que iban a ver a los familiares porque el hotel se había caído», describió con angustia.

Entre los familiares que estaban en el inmueble que se desplomó, mencionó a la esposa y la hija de Eliézer Alfonso, expelotero y actual miembro del cuerpo técnico de Delfines de La Guaira; y Gorkis Hernández, pelotero del mismo equipo.