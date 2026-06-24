Motociclista fallece en violento accidente de tránsito en Mulukukú

El motorizado Francisco Javier Mejía López, de 46 años, falleció al mediodía de este miércoles, en un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la zona conocida como La Recta, ubicada en la comunidad Unikwas, a 7 kilómetros del casco urbano de Mulukukú, Caribe Norte.

Muerte en La Recta: Policía indaga en Mulukukú

De acuerdo con cazadores de noticias, el trágico percance vial ocurrió cuando el motociclista de San Pedro del Norte, en Paiwas, impactó de frente contra una camioneta Toyota Hilux color blanco.

Al sitio se presentaron miembros de la Policía Nacional para levantar el respectivo informe del accidente que dejó muerto al motociclista fallecido a consecuencias de un trauma craneal severo.