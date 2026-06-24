Inauguran Avenida Comandante Carlos en Somoto

En homenaje al natalicio 90 del Comandante de la Revolución, Carlos Fonseca Amador, la juventud y las familias de Somoto, inauguraron la Avenida con el nombre del Comandante en Jefe de la Revolución.

Somoto inaugura Avenida Fonseca y abre sitio histórico

La obra ha sido diseñada, como un punto de encuentro y convivencia para el sano esparcimiento de las Familias locales y visitantes, y como un sitio de interés histórico, donde los asistentes podrán ilustrarse sobre la trayectoria y memoria de la Revolución Popular Sandinista.

La Avenida Comandante Carlos, es el resultado de la gestión del Buen Gobierno, liderada por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, en su compromiso continuo por el desarrollo comunitario.

Con la entrega de esta obra a la Comunidad, se reafirma el compromiso de seguir transformando el Porvenir, demostrando que el Amanecer ha dejado de ser una tentación para convertirse en Realidades, Conquistas y Victorias para el Pueblo.

