Programas Calles para el Pueblo avanza un 37% en Managua

Las familias del barrio Laureles Norte en el distrito VII de Managua, se encuentran muy contentas con el revestimiento asfaltico de 350 metros lineales de Calles para el Pueblo, lo que garantiza mayor bienestar.

Laureles Norte estrena 350 metros de asfalto

Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, durante la supervisión del proyecto, destacó el avance del 37% del Programa Calles para el Pueblo, mediante la entrega a las familias de 465 cuadras finalizadas de la meta anual de más de mil 252 calles en la capital.

En el distrito VII se prevé la construcción de 96 cuadras en 14 barrios, de ellas, 57 asfaltada y 39 cuadras de concreto hidráulico. Las familias que pronto estrenarán más Calles para el Pueblo, habitan en Laureles Norte y Sur, Villa Venezuela, Villa Libertad, y Villa Revolución.

También, en el barrio Georgino Andrade, Américas I, 8 de Marzo, Laureano Mairena, Omar Torrijos Camino del Rio, y Anexo Villa Libertad.