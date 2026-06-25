Graban a ladrón mientras roba cadena a pasajera de ruta 154

La cámara de un celular grabó el preciso momento en que un descarado delincuente le robó su cadena de oro a una jovencita que viajaba con otras amigas a bordo de un bus en Managua.

El robo fue cometido a bordo de una unidad que cubre la ruta 154 en la parada de la Mega Boutique que está localizada del Gancho de Caminos dos cuadras al sur y una arriba.

En el video se observa cuando las mujeres iban filmándose y de pronto, el sujeto pasó por detrás y le arrancó la cadena del cuello a su víctima.

Graban a ladrón mientra roba cadena a pasajera de ruta 154 #Managua#Nicaraguapic.twitter.com/6LIdfua0ki — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 25, 2026

Según personas que acuden diario a ese sector de Managua, el delincuente se mantiene operando en el sector del Gancho de Caminos, por lo que llamaron a la población a no exponerse con sus prendas al visitar el Mercado Oriental.

