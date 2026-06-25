Graban a ladrón mientras roba cadena a pasajera de ruta 154
La cámara de un celular grabó el preciso momento en que un descarado delincuente le robó su cadena de oro a una jovencita que viajaba con otras amigas a bordo de un bus en Managua.
El robo fue cometido a bordo de una unidad que cubre la ruta 154 en la parada de la Mega Boutique que está localizada del Gancho de Caminos dos cuadras al sur y una arriba.
En el video se observa cuando las mujeres iban filmándose y de pronto, el sujeto pasó por detrás y le arrancó la cadena del cuello a su víctima.
Según personas que acuden diario a ese sector de Managua, el delincuente se mantiene operando en el sector del Gancho de Caminos, por lo que llamaron a la población a no exponerse con sus prendas al visitar el Mercado Oriental.