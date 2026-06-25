Gobierno de Nicaragua envía mensaje de solidaridad a Venezuela ante tragedia por terremotos

Los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de solidaridad y hermandad a las autoridades y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, tras la tragedia causada por dos terremotos en esa nación hermana.

La misiva fue dirigida a la Presidenta (encargada) de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez; al Presidente de la Asamblea Nacional, compañero Jorge Rodríguez; y al Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, compañero Diosdado Cabello.

En el documento, los mandatarios nicaragüenses expresaron tener el corazón consternado y conmovido, manifestando sus sinceros y permanentes sentimientos de solidaridad a toda prueba con el amado pueblo venezolano.

En el escrito, la presidencia de Nicaragua recordó que tragedias como estas también se han vivido en tierra nicaragüense, lo cual evoca la fuerza de la vida y la importancia de atender con amor a quienes sufren.

Asimismo, reafirmaron que en los momentos duros se fortalece el gran espíritu de unidad, reiterando su disposición y afecto con el lema: «En el dolor, en la alegría, Siempre Junt@s, Siempre Más Allá».