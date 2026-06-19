Inicia proyecto de construcción de Alcantarillado Sanitario en Ciudad Sandino

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, inició este viernes, la fase constructiva del proyecto de ampliación y mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario en Ciudad Sandino.

ENACAL inicia ampliación alcantarillado Ciudad Sandino

La ejecución de esta obra cuenta con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Alemán para el Desarrollo (KFW).

Las obras de infraestructura contemplan la instalación de 80 kilómetros de tuberías, así como la construcción de una estación de bombeo y 1,309 manjoles.

El proyecto está programado para finalizar en el año 2027, permitiendo asegurar una gestión de saneamiento digna y eficiente para la población de la zona.

Con la finalización de este proyecto, se mejorarán de forma directa las condiciones de vida de unas 27,000 familias de este municipio.

Asimismo, la nueva infraestructura de saneamiento contribuirá significativamente a la recuperación ambiental y protección de la ribera sur del lago Xolotlán.