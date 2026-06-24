ENACAL rehabilita sistema de agua potable para familias de Comalapa

El Gobierno Sandinista en Alianzas con las Familias Protagonistas, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), rehabilitó el Sistema de Agua en la Comunidad Concepción Virgen María del Municipio de Comalapa, en Chontales.

Comalapa restablece agua a 200 familias

Entre las obras ejecutadas están: Desinstalación de equipo de bombeo en mal estado e instalación de equipo nuevo y sustitución de componentes eléctricos en mal estado y pruebas de bombeo.

La rehabilitación integral de este sistema de agua, permite restablecer el servicio de agua a unos 200 Hermanos de esta Comunidad, contribuyendo con su bienestar y mejora en su calidad de vida.

