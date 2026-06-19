Alcaldía de Managua inaugura 50 nuevas cuadras de concreto en Villa Jerusalén

La Alcaldía de Managua inauguró otra de las obras viales más importantes de la capital, consistente en 50 cuadras nuevas de concreto hidráulico en Villa Jerusalén.

Alcaldía de Managua inaugura 50 cuadras en Villa Jerusalén

El proyecto integral contempla la instalación de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, andenes, cunetas y la debida señalización vial.

Esta gran transformación de infraestructura tiene como objetivo mejorar la movilidad y fortalecer el acceso a los servicios básicos en la localidad.

Con estas obras de desarrollo vial, las autoridades municipales continúan impulsando el bienestar, asegurando más oportunidades y una mejor calidad de vida para las familias de Villa Jerusalén.