Ocotal fortalece medidas para el manejo de desechos sólidos

La Alcaldía Municipal de Ocotal, emitió el Bando Municipal 01-2026, con el objetivo de fortalecer el manejo adecuado de los desechos sólidos y garantizar el ordenamiento vial en la ciudad.

Vista aérea de la ciudad de Ocotal

La disposición, firmada por la alcaldesa Xiomara Tercero López, establece una serie de obligaciones para la ciudadanía, entre ellas, sacar la basura en los horarios establecidos para la recolección, utilizar recipientes adecuados y evitar arrojar desechos en calles, ríos, cauces, parques y predios baldíos.

Asimismo, queda prohibida la quema de basura en viviendas, calles y terrenos baldíos, así como la creación de vertederos ilegales que representen riesgos para la salud de la población y el medio ambiente.

En materia de ordenamiento vial, el bando orienta mantener despejadas las calles y aceras, prohibiendo el estacionamiento prolongado en zonas no autorizadas y la colocación de mercancías, materiales de construcción u otros obstáculos que dificulten el libre tránsito de peatones.

Las autoridades municipales informaron que el incumplimiento de estas disposiciones será considerado una infracción grave y podrá ser sancionado con multas establecidas en la ordenanza municipal vigente.

El bando entrará en vigencia a partir de su publicación y busca promover una ciudad más limpia, segura y ordenada para todas las familias de Ocotal.