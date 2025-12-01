MTI entregará carretera adoquinada San Juan de Limay – Pueblo Nuevo, en Estelí

A través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el Gobierno sandinista finalizó y se prepara para entregar a las familias de Las Segovias la carretera adoquinada San Juan de Limay-Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelí.

Esta nueva Obra de Progreso, que totaliza 22 kilómetros, representa una nueva ruta alterna que conecta directamente a los departamentos del Pacífico de Nicaragua con Estelí, Madriz y Nueva Segovia.

Se estima que la carretera beneficiará a 126 mil 457 protagonistas de la región, impulsando significativamente el desarrollo económico y social.

La nueva vía contribuye a expandir las áreas productivas de rubros importantes como café, tabaco, frutas y hortalizas, además de estimular el comercio y potenciar el turismo.

Finalmente, garantiza un mejor acceso a los beneficios sociales para todas las familias segovianas.



