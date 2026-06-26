Inicia construcción de tercer pozo para reforzar el servicio de agua a familias matagalpinas
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), dio inicio esta semana a la construcción del tercero de seis pozos programados en el sector de Chagüitillo, al norte del Valle de Sébaco, en el departamento de Matagalpa.
Este proyecto integral contempla la perforación, equipamiento, energización y puesta en operación de las seis unidades de bombeo con el objetivo de incrementar la producción del recurso hídrico y reforzar el sistema de distribución de la ciudad de Matagalpa.
Se prevé que este nuevo pozo se incorpore a la red de suministro a finales del presente año, lo que permitirá mejorar de forma directa la continuidad y calidad del servicio de agua potable para unas 3,750 familias matalgalpinas.