Inicia construcción de tercer pozo para reforzar el servicio de agua a familias matagalpinas

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), dio inicio esta semana a la construcción del tercero de seis pozos programados en el sector de Chagüitillo, al norte del Valle de Sébaco, en el departamento de Matagalpa.

Matagalpa inicia tercer pozo y acelera plan de seis

Este proyecto integral contempla la perforación, equipamiento, energización y puesta en operación de las seis unidades de bombeo con el objetivo de incrementar la producción del recurso hídrico y reforzar el sistema de distribución de la ciudad de Matagalpa.

Se prevé que este nuevo pozo se incorpore a la red de suministro a finales del presente año, lo que permitirá mejorar de forma directa la continuidad y calidad del servicio de agua potable para unas 3,750 familias matalgalpinas.

