Niña de 6 años dona ahorros para repatriar a nica fallecida en España

En un conmovedor acto de amor y solidaridad que ha tocado el corazón de los estelianos, una niña de tan solo 6 años encabezó la lista de aportantes para la repatriación de los restos de Yiran Guadalupe Rodríguez Barahona, de 40 años, quien falleció ahogada en San Sebastián, España, el pasado 24 de junio.

Niña de 6 años lidera colecta para repatria a nica fallecida en España

La pequeña entregó sin dudarlo la alcancía donde guardaba sus ahorros destinados a su futura fiesta de quince años.

Yiran emigró hace un año y cuatro meses con la ilusión de construir una vivienda digna para sus hijos de 13 y 15 años, y para su madre, doña Blanca España Barahona, ya que actualmente alquilan casa en el barrio José Benito Escobar.

Desde el extranjero, ella asumía el sustento completo, los estudios y la alimentación de su familia.

Entre sollozos, doña Blanca España Barahona compartió el vacío y la incertidumbre que hoy vive la familia, tras haber conversado con su hija pocas horas antes de la tragedia a través de un mensaje de voz donde le decía que iba a refrescarse del calor a la playa.

«Mi hija emigró con el sueño de sacar adelante a sus muchachos. Hoy quedan desamparados», lamentó doña Blanca, detallando que con lo que Yiran ganaba apenas cubría los gastos básicos y la renta.

«Nuestro mayor deseo es cremar el cuerpo y traer sus cenizas para darle cristiana sepultura en su ciudad natal», añadió la adolorida madre.

Para lograr la repatriación, la familia necesita recaudar 9,000 euros. Ante la emergencia, diversos sectores ya han activado campañas de recaudación a través de alcancías distribuidas en puntos clave e iglesias:

Por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Carlos José Blandón Corrales y la congregación ya entregaron un primer aporte, señalando que «es el momento de actuar ante el dolor de una de nuestras miembros».

En la comunidad local, vecinos como Maritza Rodríguez se han encargado de elaborar las alcancías con la fotografía de Yiran para motivar la recaudación en pulperías y calles.

Por otro lado, la comunidad nicaragüense radicada en España también ha iniciado colectas paralelas para sumarse al esfuerzo.

La familia y miembros de la comunidad hacen un llamado urgente a la población de buena voluntad para que depositen su grano de arena en las alcancías físicas o en las cuentas bancarias dispuestas para esta causa, ayudando a que estos dos hijos huérfanos puedan dar el último adiós a su madre.