Asesinan con saña al campesino Juan Sánchez en Siuna

De manera atroz fue asesinado Juan Sánchez Alaníz, de 38 años, en una vivienda de la comunidad El Diamante, en el municipio de Siuna, Caribe Norte.

El cuerpo del infortunado fue encontrado boca abajo, con los pies atados, con una cuerda enrollada en el cuello y con múltiples heridas de arma blanca.

Vecinos del lugar del crimen presumen que Juan Sánchez fue ultimado por el ex cónyuge de su mujer, quien actuó por celos.

Esa suposición será confirmada por las autoridades a través de sus investigaciones.

Juan Sánchez Alaníz era originario de la comunidad de Wapi, municipio de El Rama, Caribe Sur.

