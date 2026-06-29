Calor fuerte y vientos con polvo marcarán esta semana en el país

Nicaragua vivirá una semana calurosa, con temperaturas de hasta 38 grados en occidente, debido al predominio de sistemas de baja presión y un ambiente seco en distintas zonas del territorio nacional, informó Manuel Prado, responsable de Cambio Climático del INETER.

Manuel Prado, responsable de Cambio Climatico del INETER

Los mayores valores se esperan en el occidente del país, donde las temperaturas oscilarán entre 36 y 38 grados. En la región central y el sur del Pacífico se prevén entre 33 y 36 grados, mientras en el resto del territorio los rangos estarán entre 28 y 33 grados.

Prado explicó que estas condiciones son importantes para esta etapa de junio y podrían aumentar de forma paulatina conforme avance julio.

Ese mes marca el inicio de la canícula hacia mediados de julio, periodo en el que normalmente se reducen las lluvias y el calor se siente con mayor intensidad.

Los vientos se mantendrán entre débiles y moderados, con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora.

En el sector sur del Pacífico podrían registrarse rachas superiores, cercanas a los 40 kilómetros por hora, según el pronóstico del INETER.

El oleaje también se presentará entre débil y moderado, con alturas de 1.5 a 2 metros, principalmente en el sector sur de ambos litorales.

Las autoridades recomendaron precaución a las embarcaciones pequeñas y menores durante el zarpe, el traslado y las faenas en el mar.

La población también debe tomar medidas ante el calor.

Prado orientó mantenerse bien hidratados y evitar exponerse al sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, cuando la radiación solar golpea con mayor fuerza.

El viento débil a moderado también podría levantar polvo y partículas en el aire debido a la resequedad del suelo en algunas zonas.