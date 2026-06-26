Hospital Santiago de Jinotepe desarrolla Mega Feria de Oncología este fin de semana

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud, desarrolla este viernes 26 y sábado 27 de junio la Mega Feria de Oncología en el Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Los días 26 y 27 de Junio, el Hospital Regional Santiago de Jinotepe realizará una Mega Feria de Oncología

El objetivo es garantizar un diagnóstico preciso y seguimiento integral a 200 pacientes con sospecha o en tratamiento activo contra el cáncer.

La jornada especializada cuenta con la participación de 25 expertos de la salud, quienes realizan valoraciones en ginecooncología y cirugías oncológicas.

Asimismo, se efectúan estudios de alta complejidad como colonoscopias, endoscopias, biopsias, mamografías, ultrasonidos y exámenes de laboratorio especializados para una detección oportuna.

Con la ejecución de esta Mega Feria, el Buen Gobierno sandinista ratifica su compromiso social de garantizar una atención médica especializada, oportuna, con calidad y completamente gratuita para el bienestar del pueblo nicaragüense.