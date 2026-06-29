Matan a agricultor en Sébaco; Policía Nacional investiga

El agricultor Guadalupe Ernesto Sequeira Martínez, de 39 años, fue ultimado a balazos por sujetos desconocidos que lo interceptaron cuando conducía un vehículo.

Agricultor es asesinado dentro de camioneta en Sébaco

El crimen ocurrió la madrugada del sábado en una calle del municipio de Sébaco, Matagalpa, donde Sequeira Martínez, manejaba la camioneta Toyota modelo Prado, color blanco, con placas ES 33 792.

La policía indaga el móvil del crimen, así como la identificación de los asesinos para su captura.

Pobladores de la zona especularon que el crimen podría estar relacionado con asuntos de drogas, sin embargo, esa presunción será confirmada o descartada con las investigaciones judiciales.

De acuerdo con archivos judiciales, en febrero del 2023, Sequeira Martínez fue condenado a seis meses de prisión y 50 días multa tras ser declarado culpable por posesión de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Sin embargo, en la misma sentencia se le otorgó el beneficio de suspensión de la pena, imponiéndole un periodo de pruebas de seis meses y se ordenó el pago de los días multa.