Jefe policial pierde la vida tras esquivar un perro

El teniente de la policía Fausto Rafael Barahona Narváez, de 47 años, murió de manera inmediata la noche de ayer domingo al accidentarse en motocicleta.

Policía muere en accidente de moto en San Rafael del Sur

El percance vial ocurrió en el barrio Santa Rosa, kilómetro 48.5 de la carretera hacia la comunidad Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur.

El teniente acababa de salir de turno y se dirigía a su casa en la moto placa PN 3708, cuando perdió el control por capear un perro que se cruzó en la vía.

En la maniobra, el policía fue a impactar contra un poste de concreto a un lado de la carretera, donde quedó sin vida.

Fausto Barahona era el jefe de la Policía de Tránsito en la delegación policial Comandante Saúl Álvarez”, del Distrito 9, en San Rafael del Sur.

El infortunado tenía más de 20 años de pertenecer a la institución policial en donde sus compañeros lamentan su irreparable pérdida.