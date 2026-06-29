Niño de 12 años recibe 75 puntadas tras ser atacado por un Pitbull

El menor Axcel Balitán, de 12 años, resultó con heridas en la cabeza, la frente y el ojo izquierdo tras ser atacado por un perro pitbull la noche del domingo en el Reparto Gonzalo Martínez, de la ciudad de Masaya.

Perro pitbull en primer plano

Según versión de una de las inquilinas del inmueble, el menor llegó junto a su vecina a traer un cargador, cuando el perro lo atacó de repente y le provocó las heridas a mordiscos.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, donde médicos de turno le realizaron 75 puntadas para cerrar las heridas.

El Ministerio de Salud mantiene al perro en vigilancia y de momento determinó no sacrificarlo.

En este lugar ocurrió el ataque del perro Pitbull

Con este caso ya suman tres los menores lesionados por perros de esta raza en el mes de junio.

El primer ataque ocurrió en Villa Holanda, y el segundo en la 3ra calle del Reparto Frías.

Autoridades de salud hicieron un llamado a los dueños de estos animales a tomar medidas de precaución, como mantenerlos con bozal y bajo resguardo, para evitar nuevos incidentes.