El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), inaugurará este viernes el último tramo de 20 kilómetros de la carretera Wanawana – San Pedro del Norte, en el municipio de Paiwas, Caribe Sur.

¡Último tramo carretera Wanawana listo!

Con la entrega de este último sector, el Gobierno completa la construcción total de esta estratégica carretera que abarca una longitud de 64 kilómetros.

La nueva infraestructura vial optimiza y facilita la conectividad terrestre entre los municipios de Mulukukú, Paiwas y Río Blanco, brindando un beneficio directo a 76 mil protagonistas de la zona.

Esta magnífica obra de progreso tiene como objetivo dinamizar la producción local, agilizar el transporte de mercancías y facilitar el acceso a los mercados nacionales.

Asimismo, impactará de forma positiva en el aprovechamiento sostenible del gran potencial agrícola y ganadero de la región, consolidando este sector como uno de los principales polos de desarrollo económico del país.



