Venezuela eleva a 1,719 los muertos por terremotos

Venezuela elevó a 1,719 la cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió el centro-norte del país, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Sismos en Venezuela dejan 1,719 muertos y 5,034 heridos

El nuevo balance oficial también registra 5,034 personas heridas y al menos 15,866 ciudadanos damnificados, mientras continúan las labores de asistencia en las zonas más afectadas por los sismos.

Rodríguez comunicó la actualización en un mensaje dirigido a la población, en medio de una emergencia que sigue golpeando a miles de familias venezolanas.

Los dos terremotos ocurrieron la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, provocando daños severos en varias zonas del país.

Las autoridades venezolanas señalaron que La Guaira figura entre los territorios más impactados por los movimientos telúricos.

En cuanto a infraestructura, el reporte indica que 189 edificios sufrieron colapso total.

Otros 666 inmuebles presentan colapso parcial o daños graves e intensivos, por lo que deberán ser evaluados por equipos técnicos antes de determinar si pueden volver a utilizarse.

La magnitud de la emergencia también fue reflejada por la ONU, que estima que hasta 6.8 millones de personas resultaron afectadas directa o indirectamente por los terremotos en Venezuela.

El balance podría seguir cambiando conforme avancen las labores de búsqueda, atención médica, evaluación de estructuras y asistencia a las comunidades damnificadas.