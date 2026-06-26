MINSA realizará Mega Feria de Medicina Interna en Nueva Guinea

Con el objetivo de acercar la atención especializada de manera gratuita y oportuna, el Gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud, llevará a cabo este sábado la Mega Feria de Medicina Interna en el departamento de Nueva Segovia, donde se proyecta brindar atención médica a más de tres mil personas.

La jornada de salud contará con la participación de 93 médicos especialistas, quienes realizarán valoraciones exhaustivas y estudios avanzados del corazón, estómago, riñones y tiroides.

De igual manera, se dispondrá de equipos de alta tecnología para la realización de ultrasonidos y exámenes de laboratorio especializados, permitiendo la detección temprana de patologías y la entrega inmediata de tratamientos.

Para garantizar una cobertura integral en todo el departamento, la Mega Feria se desarrollará de forma simultánea en tres sedes hospitalarias: el Hospital Héroes y Mártires de las Segovias en Ocotal, el Hospital Primario Augusto C. Sandino en El Jícaro, y el Hospital Primario Miguel Francisco Martel Charrat en el municipio de Quilalí.

Esta estrategia, impulsada bajo la dirección de los Co-Presidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, forma parte del fortalecimiento continuo del Modelo de Salud Familiar y Comunitario para asegurar el bienestar y el cuido de la vida de las familias nicaragüenses directamente en sus comunidades.

