Costanera conecta 62 playas desde El Naranjo hasta Masachapa

El Gobierno Sandinista mediante el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), entregará a las Familias nicaragüenses, este jueves 2 de julio, 119 kilómetros de la Carretera Costanera, ubicados desde El Naranjo – hasta Masachapa.

MTI anuncia culminación de 119 kilómetros de la carretera costanera

Esta extraordinaria obra de progreso, es un logro histórico de nuestro Buen Gobierno, facilitando el acceso a 62 playas del Pacífico Sur, contribuyendo a mejorar la Vida de más de un millón 97 mil protagonistas.

Este avance de la costanera, propicia nuevas Rutas de Prosperidad porque dinamiza el comercio, mejora el empleo, impulsa la pesca y proyecta el turismo nacional e internacional, como motor clave para el desarrollo del País.

El Quinto Tramo de la Costanera, se extiende desde Tupilapa hasta Masachapa, y tiene 30 kilómetros de longitud.