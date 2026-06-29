Tiroteo en Alemania deja cinco muertos en Stade

Cinco personas murieron y varias más resultaron heridas este lunes durante un tiroteo ocurrido en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, informaron medios locales citando a la Policía.

Policía detiene a sospechosos tras tiroteo en Stade

Las autoridades detuvieron a dos presuntos involucrados, entre ellos el supuesto autor de los disparos, mientras investigan qué provocó el ataque ocurrido en esta localidad del estado de Baja Sajonia.

El hecho se reportó hacia la 1:45 de la tarde, hora local, en el centro de la ciudad.

De forma preliminar, medios alemanes señalaron que el tiroteo ocurrió en una instalación vinculada a la atención de jóvenes, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por la Policía.

Un portavoz policial indicó que todas las víctimas mortales eran personas adultas.

Hasta el momento, las autoridades no ofrecieron una cifra exacta de heridos ni detalles sobre la identidad de los fallecidos.

De acuerdo con reportes de medios locales, un testigo vio a un hombre y una mujer intentando salir del lugar en un vehículo antes de ser interceptados por las autoridades.

Stade se ubica a unos 45 kilómetros al oeste de Hamburgo y cuenta con aproximadamente 50 mil habitantes.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Alemania, un país con estrictas normas para la posesión de armas.

Para obtener una licencia, los residentes deben demostrar responsabilidad, aprobar formación y justificar la necesidad de portar o poseer un arma.

Datos del gobierno alemán indican que unas 929 mil personas poseen más de 3 millones de armas en un país de 83 millones de habitantes.

Alemania recuerda otros ataques armados ocurridos en años recientes, entre ellos el de Hamburgo en 2023, cuando un hombre mató a seis personas en un salón del Reino de los Testigos de Jehová antes de quitarse la vida.

En 2016, un joven germano-iraní asesinó al menos a nueve personas en Múnich, en uno de los hechos más recordados por la población alemana.