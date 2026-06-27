Paola Roblero es coronada Reina Nicaragua 2026, edición Rio San Juan

La noche de este sábado, la bella Paola Roblero Rodríguez de 18 años, fue coronada Reina Nicaragua 2026, edición Río San Juan, desde el Teatro municipal Profesor Carlos Aguirre de la ciudad de San Carlos.

Paola, originaria del municipio de San Miguelito, tiene la responsabilidad de representar al departamento de Río San Juan en la final de Reinas Nicaragua “Embajadoras del Amor a Nicaragua”, a realizarse el 12 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, Managua.

La bella Paola, sobresalió entre las otras 7 representantes de los municipios del departamento de Río San Juan, por su inteligencia, pasarela y dominio escénico.

Durante el opening de Reinas Nicaragua, las candidatas deslumbraron en escena con diseños confeccionados a la medida por Brisa Hernández, diseñadora de Nicaragua Diseña, quien plasmó elegancia, creatividad y estilo en sus creaciones.

Además, lucieron espectaculares diseños de vestidos de noches, confeccionados a la medida por Jhostin Andrade, resaltando la belleza, confianza y esencia de cada participante sobre el escenario.

Los asistentes disfrutaron de principio a fin del evento realizado en la tierra donde el cielo se viste de oro y los atardeceres mágicos enamoran.