Alcaldía y pobladores recolectan 200 metros cúbicos de desechos sólidos en Villa Libertad

Un total de 200 metros cúbicos de desechos sólidos lograron recolectar miembros de la Alcaldía de Managua a través de una jornada comunitaria de limpieza y recuperación del espacio público, en el marco de la campaña “Jugá Limpio, Hace de tu Barrio tu Cancha”.

Managua recolecta 200 m³ de basura en Villa Libertad

Así lo informó Mauricio Díaz, director de Gestión Ambiental, desde Villa Libertad, en el Distrito VII de Managua, donde se realizó una nueva jornada de recolección de basura.

El funcionario destacó que en este proceso participaron jóvenes organizados, quienes se sumaron a la dinámica, han visitado la página del ALMA y han cumplido con los requerimientos de la campaña.

«Es parte de la responsabilidad compartida que estamos impulsando junto a la Alcaldía de Managua”, agregó Díaz.

Tirar la basura en sitios ilegales es una falta que amerita multas, las cuales van desde los 5.000 hasta los 50.000 córdobas; y por eso, las autoridades instan a la población a sumarse al trabajo que desde la municipalidad se promueve y lograr las buenas prácticas ambientales.

“Lo que pretendemos es que cambie la mentalidad de la gente y no sean sujetos de multas, que dejen de tirar desechos de los hogares o de sus negocios. El camión recolector pasa tres veces por semana en los barrios y es más oportuno esperarlos y entregarles lo que ya no utilizan”, agregó Díaz.

Además, los negocios pueden ir a depositar sus desechos en la planta municipal de desechos sólidos; ellos colocan contenedores, se realiza un contrato y van a traerles los residuos´, explicó el funcionario de la comuna capitalina.