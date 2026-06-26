Inauguran acopio para desechos sólidos en el Mercado Carlos Roberto Huembes

Los comerciantes y las autoridades de la Alcaldía de Managua, inauguraron el tercer acopio de desechos sólidos en la capital, ubicado en el Mercado Roberto Huembes, conocido como “El Mercado de las Artesanías”.

Mercado Huembes estrena acopio de C$29.2 millones

La compañera Reina Ruedas, alcaldesa de Managua, dijo que en esta obra de invirtieron 29 millones 269 mil 635 córdobas, obra que fortalecerá las condiciones de higiene, seguridad y manejo adecuado de los residuos generados por este importante centro de compras de Managua.

Esta infraestructura tiene una dimensión de 26.25 metros de largo por 12.75 metros de ancho, con un área total de construcción de mil 402.80 metros cuadrados.

Más de 2 mil comerciantes son los protagonistas del Centro de Acopio del Mercado Carlos Roberto Huembes, donde mensualmente salen 700 metros cúbicos de basura, contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias, la limpieza y la operatividad de uno de los principales mercados de la capital.

El Centro de Acopio de Desechos Sólidos en el Mercado Roberto Huembes, fue edificado con muros de concreto reforzado, estructura metálica con cubierta de zinc, piso de concreto de alta resistencia, sistema eléctrico y ventilación mecánica mediante extractores industriales, garantizando un espacio seguro y funcional para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos.

Como parte de las obras complementarias, se construirá un módulo para recolectores de desechos orgánicos, un área de lavado para carretones, muro perimetral, portones metálicos, se realizarán mejoras en las vías y áreas de estacionamiento mediante recarpeteo asfáltico.

De los 8 mercados de Managua, el Mayoreo, Iván Montenegro y ahora el Roberto Huembes, cuentan con estos centros de acopios de basura.