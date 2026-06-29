Mueren motociclista y pasajero en puente San Roque

El motociclista Delvin Adrián Padilla Salinas, de 22 años, y su pasajero Santos Daniel Reyes, de 39, murieron la madrugada del sábado, al impactar contra los parales del puente San Roque.

La fatalidad ocurrió en el municipio de San Francisco Libre, en el departamento de Managua, cuando Delvin se desplazaba a exceso de velocidad en la moto placa M 309-791.

Eso provocó que perdiera el control y se estrellara contra la estructura del puente y ambos murieran.

