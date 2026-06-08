Juigalpa estrenará carretera de 12 kilómetros

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), entregará este jueves 11 de junio a las familias de Chontales la nueva carretera adoquinada “Juigalpa – Empalme Aguas Zarcas – Santa Isabel”.

Juigalpa estrena carretera donde antes había lodo

La obra cuenta con una longitud de 12 kilómetros y está ubicada en el municipio de Juigalpa.

Este nuevo proyecto vial brindará mejores condiciones para la movilización rápida, segura y confortable de la población, garantizando la transitabilidad tanto en la época de invierno como de verano.

Asimismo, la infraestructura dinamizará la producción agropecuaria, el comercio y la actividad turística de la región, beneficiando de forma directa el desarrollo socioeconómico de 61,876 protagonistas chontaleños.



