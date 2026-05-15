Juventud Heroica de Todos los Tiempos entrega moderna pista General Miguel Ángel Ortes y Guillén

La tarde de este viernes, la Juventud Heroica de Todos los Tiempos hizo entrega de la pista General Miguel Ángel Ortez y Guillén, un proyecto de enorme impacto social-económico, en conmemoración del 95 aniversario del tránsito a la inmortalidad del patriota que luchó junto al General Augusto C. Sandino.

“Hoy nos reunimos para inaugurar esta pista importante que lleva el nombre del General Miguel Ángel Ortez y Guillén, símbolo de lucha, amor y patriotismo que sigue dejando un legado que inspira a las nuevas generaciones», dijo Natasha Leytón del Consejo Departamental de la Juventud Sandinista de Managua.

Agregó que “Este acto no solo es un acto de homenaje, sino que es un reconocimiento de quienes entregaron su vida por la dignidad y la soberanía de Nicaragua. Hoy conmemoramos el 95.º aniversario del tránsito a la inmortalidad del General Miguel Ángel Ortez y Guillén y agradecemos el trabajo y esfuerzo de nuestro Buen Gobierno porque Nicaragua sigue avanzando en nuevas, mejoras de calles, viviendas, parques y escuelas, y nuevos proyectos que mejoran la calidad de vida de miles de familias”.

Esta obra vial comprende 3 kilómetros de longitud y 4 carriles de circulación construidos con concreto hidráulico, conectando Laureles Sur con la vía hacia El Coyotepe, pasando por las urbanizaciones Villa Jerusalén, Caminos del Río y Nuevas Victorias, todas ubicadas en el Distrito VII.

Además, incluye obras de drenaje pluvial e hidrosanitario, bulevar central, cunetas, andenes e iluminación pública.

El General Ortez y Guillén pasó a otro plano de vida en Palacagüina durante un combate contra tropas del invasor yanqui, un 15 de mayo de 1931. Fue el General más joven del Estado Mayor del EDSN, un patriota dotado de mucha inteligencia militar y de mucho valor.