Inauguran circunvalación costanera en Corinto

Por Jhonny Martínez
El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) inauguró este jueves la circunvalación costanera de 8 kilómetros de longitud, en el municipio de Corinto, en el departamento de Chinandega.

Esta magnífica obra de progreso, brindará protección a la población corinteña frente a las crecientes marejadas que amenazaban su seguridad, además de impulsar la expansión de la logística y el transporte. También contribuye a resolver el problema de congestionamiento en el acceso al puerto.

Asimismo, mejora la eficiencia de las importaciones y exportaciones de nuestro país, facilita el comercio internacional, permite la transitabilidad rápida y fluida, dinamiza la actividad económica del país y estimula la industria turística y el comercio de la zona.

Inauguración de la circunvalación costanera en Corinto
