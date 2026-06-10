Nicaragua y China inauguran Planta Fotovoltaica ENESOLAR 1 en Matagalpa

ENACAL logrará mayor eficiencia energética con la inauguración de la Planta Fotovoltaica ENESOLAR 1 APAS, ubicada en San Isidro, Matagalpa, la que cuenta con una capacidad instalada de 61.425 megavatios pico.

El compañero Erwin Barreda, destaca que esta obra se basa en un área de 160 manzanas, donde se han instalado, entre otros componentes, cien mil 100 paneles fotovoltaicos, 187 inversores, una subestación eléctrica, y un banco de baterías de 12 megavatios.

El servicio de saneamiento en el área urbana en el 2007, era del 30%, a la fecha la cobertura de agua en el área urbana es del 95%, con horarios de abastecimiento mejorado, y casi el 60% de saneamiento que incluye el tratamiento de las aguas residuales, detalló Barreda.

En este sentido en representante de ENACAL, afirmó que “la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, y los que se construyen, plantean un gran desafío para ENACAL, por su operación diaria al servicio de unas 800 mil familias a nivel nacional y las que se agregarán en un futuro”.

“Es por eso que el principal gasto operativo de ENACAL, es la energía para el funcionamiento del equipo de bombeo del sistema de agua y saneamiento”, explicó Erwin Barreda.

Se estima que la Planta Fotovoltaica ENESOLAR 1 APAS, situada en San Isidro, Matagalpa, generará anualmente, 139 mil 823 megavatios hora, lo que representa, el 35% del consumo total de energía que utilizan los sistemas de bombeo de ENACAL.

