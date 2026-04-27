Inagurarán el III tramo de la Carretera Costanera

Nuestro Buen Gobierno anunció que este miércoles 29 de abril, entregará el tercer tramo de la carretera Costanera Litoral del Pacífico de 30 kilómetros, lo que completa 89 kilómetros de longitud de la obra vial.

Nicaragua: 89 km de Costanera Litoral abren 50 playas al mundo

Este magnífico Corredor Costanero, es un logro histórico del Gobierno Sandinista que facilita el acceso a 50 playas del Pacífico Sur, además, abre oportunidades para las familias protagonistas, porque fortalece el emprendimiento y el trabajo local.

La carretera Costanera Litoral del Pacífico, favorece también el comercio, impulsa la producción pesquera y facilita el turismo nacional e internacional, lo que representa un motor de crecimiento económico y social de nuestro país.

La costanera tiene un total de longitud de 357 kilómetros, desde Rivas hasta Chinandega.