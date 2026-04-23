Velocidad y no guardar la distancia llevan a la muerte a motociclista en Chontales
Yarling Noel Pérez Serrano, de 35 años, es el ciudadano que perdió la vida esta madrugada en accidente de moto, en el departamento de Chontales.
El accidente ocurrió en el sector conocido como “El Embarcadero”, en la carretera Villa Sandino a Santo Tomás, cuando Yarling Pérez, aparentemente conducía su moto montañera color azul a exceso de velocidad y se estrelló en la parte trasera del camión ganadero azul con blanco placa MT 33 786.
A causa del impacto en la parte izquierda de la parte trasera del camión la moto quedo bajo el camastro, en tanto el cuerpo de Yarlin Pérez a un lado de la vía.
Según el conductor del camión que no fue identificado, dijo que el iba en movimiento cuando la víctima llegó a impactarlo, sin embargo todo apunta a que estaba estacionado e iba a ingresar al embarcadero donde iba a traer ganado, lo que será determinado por la policía.
Familiares de Yarling Noel Pérez Serrano, llegaron en una camioneta a retirar el cuerpo para llevarlo a Villa Sandino, de donde era originario para su vela y mañana darle cristiana sepultura.