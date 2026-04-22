Hombre es salvado de morir cuando intentaba lanzarse desde un árbol de la vida en Matagalpa

Gracias a la rápida y efectiva intervención de los equipos de emergencia, un hombre cuya identidad aún se desconoce fue rescatado ileso la mañana de este miércoles, tras haber escalado un «Árbol de la Vida» en La Dalia, Matagalpa, con la aparente intención de quitarse la vida.

Impactante rescate: Hombre salvado de Árbol de la Vida Managua

El ciudadano fue bajado de la estructura metálica por rescatistas especializados, quienes lograron ponerlo a salvo tras varios minutos de mediación.

Al recibir la alerta, miembros de los cuerpos de socorro y autoridades policiales se desplazaron de inmediato al lugar, acordonando el área para facilitar las maniobras de rescate.

Los especialistas iniciaron un diálogo con el individuo, quien se encontraba visiblemente alterado en lo alto de la estructura, logrando finalmente persuadirlo para que descendiera de manera segura y sin presentar lesiones graves.

El incidente captó la atención de numerosos conductores y peatones, generando momentos de alta tensión en la zona. Testigos relataron que el sujeto escaló la estructura en cuestión de minutos, provocando que los presentes intentaran auxiliarlo mientras llegaban las autoridades.

El suceso se viralizó rápidamente en redes sociales a través de videos grabados por ciudadanos que presenciaron la escena con preocupación.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado los motivos que llevaron al hombre a tomar esta decisión, aunque el caso ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer el apoyo a la salud emocional en el seno familiar.

Tras el rescate, se hizo un llamado a la población a no entorpecer la labor de los cuerpos de emergencia en este tipo de situaciones para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

