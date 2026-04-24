Sujeto es condenado a prisión perpetua por atroz asesinato de futbolista en Jalapa

A prisión perpetua revisable fue sentenciado el sujeto Juan Carlos Díaz Sandoval, de 38 años, quien en enero de este año se declaró culpable del delito de asesinato agravado en perjuicio del futbolista Héctor Antonio Díaz López, de 32 años.

Héctor Antonio Díaz López jugaba fútbol

La sentencia fue dictada por la doctora Verónica Fiallos Moncada, jueza de Distrito Penal de Juicio de la ciudad de Ocotal, departamento de Nueva Segovia.

El crimen ocurrió la tarde del 14 de septiembre de 2025 en la comarca San Francisco El Limón, del municipio de Jalapa, donde Juan Carlos estaba tomando licor con la víctima sentados sobre el muro de una casa deshabitada.

Cuando ya estaba bolo, Juan Carlos se bajó del muro y le dijo a Héctor Díaz que tenía cuentas pendientes con él por haber golpeado a unos primos, y acto seguido lo golpeó con un trozo de madera, causando que se desmayara.

Juan Carlos Díaz Sandoval condenado a prisión perpetua

Luego, el sujeto sacó una cutacha que portaba en la parte derecha de la cintura y procedió a machetear a Héctor Díaz, dejándolo con los sesos de fuera y la cara desfigurada.

Al lugar del hecho se presentaron efectivos policiales acompañados por personal del hospital Pastor Jiménez, determinando que Héctor murió por sangrado masivo, fractura craneal y exposición de masa encefálica.

El cuerpo de Héctor Díaz fue sepultado en la comunidad Los Copales, de Somoto, Madriz, donde era conocido por su participación en equipos de la liga municipal de fútbol.

Aunque Juan Carlos Díaz logró huir del lugar del crimen, fue capturado por la Policía el 18 de septiembre del 2025 y puesto a la orden de las autoridades judiciales que finalmente dictaron la sentencia en su contra.

