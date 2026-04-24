Nicaragüense muere por violento accidente de tránsito en Illinois, Estados Unidos

El compatriota Roberto Carlos Machado López, de 41 años, pereció en un accidente vial en la ciudad de Joliet, del estado de Illinois, Estados Unidos.

Roberto Carlos Machado López, de 41 años

El accidente se registró aproximadamente a las 2:00 de la tarde del martes en la intersección de Channahon Road y Brandon Road.

Según los reportes oficiales, la colisión severa involucró un vehículo de pasajeros y un camión pequeño.

Tras el fuerte impacto, Machado fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde fue declarado sin vida poco después de su ingreso, debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, la policía de Joliet no ha detallado en cuál de los dos vehículos viajaba el nicaragüense ni quién fue el responsable del incidente.

Roberto Carlos Machado era supuestamente originario de Malpaisillo, León, y muy conocido en Condega, Estelí, por ser yerno de doña Zorayda, popularmente conocida como “La Costeña”.

La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales para la familia, que ahora enfrenta el difícil proceso de la repatriación del cuerpo.

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