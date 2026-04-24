Capturan a banda de depredadores forestales de Kukra Hill

La policía del Caribe Sur, en operativo realizado entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer jueves, capturó a cuatro elementos que conformaban una banda dedicada a la tala de madera preciosa que luego vendían en distintas partes del país.

Golpe a tala ilegal: 4 capturados en Caribe Sur, cae cabecilla

Entre los capturados están Elías Barcia Guillén, presunto cabecilla de la banda de depredadores forestales, el que se encargaba de la contratación de personas que cortaban los árboles en la zona de Kukra Hill, y luego de aserrarla la comercializaba en el interior del país.

La policía arrestó a Elías Barcia, en la comunidad La Unión, en el municipio de Kukra Hill, donde incautó dos camiones cargados con madera preciosas listos para ir a comercializar el producto.

En el lugar fueron capturados también los dos conductores de los pesados vehículos y un ayudante.

La policía continua las investigaciones y si hay más personas involucradas en esta banda lo que podría ser determinado con los móviles incautados a los capturados.

