Granada: remiten a juicio a sujeto acusado de matar a puñaladas a comerciante

Para el 22 de mayo próximo fue programado el juicio oral y público contra Carlos Alberto Villalta Tenorio, de 24 años, por el asesinato de la comerciante de queso y abogada Minar del Carmen Rodríguez Sevilla, de 55 años, ocurrido en la ciudad de Granada.

Minar del Carmen Rodríguez Sevilla, de 55 años

La audiencia inicial fue realizada la tarde de ayer jueves luego de haber sido suspendida en días pasados por fallas en la conexión de videoconferencia entre el Complejo Judicial y el Sistema Penitenciario donde el imputado se encuentra recluido.

La programación del juicio fue realizada luego de que la autoridad judicial admitió las pruebas presentadas que soportan la acusación.

Según el libelo acusatorio presentado por el Ministerio Público, el móvil del crimen fue el robo de un teléfono celular.

Villalta, quien trabajaba como ayudante de albañilería en las cercanías, se habría aprovechado de la confianza de la víctima tras ser contratado para reparar unas filtraciones en el techo de su vivienda, ubicada en el barrio Campo de Aterrizaje de la Gran Sultana.

Las investigaciones policiales indican que, tras realizar una inspección el 28 de marzo, el sujeto fingió abandonar la propiedad, pero se quedó escondido en el inmueble.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada del día siguiente, la abogada escuchó ruidos extraños y, al intentar defenderse con un machete tras sorprender al intruso, fue atacada con un cuchillo.

El informe forense detalla que la víctima recibió once estocadas que le causaron la muerte de forma instantánea.

El cuerpo de la comerciante fue descubierto horas más tarde por una trabajadora doméstica, lo que activó un operativo de búsqueda y captura.

La Policía Nacional logró detener a Villalta tras recuperar el dispositivo móvil robado, el cual ya había sido vendido cerca de la escena del crimen.

El acusado continuará bajo prisión preventiva a la espera de la nueva fecha de audiencia para determinar su remisión a juicio oral y público.

