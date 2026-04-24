Hombre queda inconsciente tras paliza asestada por su propio hermano en el barrio San José Oriental

El ciudadano Mario Leiva fue trasladado a un hospital capitalino tras ser atacado a golpes de forma brutal supuestamente por un hermano dentro de la vivienda que comparten en el barrio San José Oriental, en Managua.

San José Oriental: Hermano golpea brutalmente a otro

Mario fue encontrado inconsciente y tirado en el suelo, por una joven que llegó a visitarlo e informó de inmediato a los vecinos del sector.

Los pobladores del sector dijeron que el presunto agresor es Augusto Leiva, con quien Mario Leiva mantenía constantes discusiones desde hace tiempo.

Los vecinos aseguraron que en otras ocasiones ya se habían registrado agresiones físicas y supuestos robos de pertenencias en perjuicio de Mario.

“Augusto es bien problemático. Otra vez le pegó una garroteada a Mario y le dejó todo morada la parte de las costillas”; comentó un vecino.

Al lugar acudieron miembros de los Bomberos Unidos, quienes llevaron al afectado a un hospital para ser atendido por los golpes de consideración que sufrió en diferentes partes del cuerpo.

Agentes de la Policía Nacional también se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrieron los hechos.

